Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске

Сегодня в 16:23 в Петрозаводске на улице Анохина автомобиль сбил ребенка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как юный пешеход на самокате начал пересекать дорогу по пешеходному переходу. Внезапно его сбил автомобиль, ехавший в сторону проспекта Ленина.

На месте происшествия работали скорая помощь и полиция. Состояние пострадавшего пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink