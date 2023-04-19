Пьяная девушка уходила от полицейской погони в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали полицейскую погоню, произошедшую вечером 18 апреля в столице Карелии. Оказалось, что виновницей происшествия оказалась 19-летняя девушка, находившаяся за рулем в состоянии опьянения.

По данным ведомства, в ГИБДД поступило сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Александра Невского автомобиль Hyundai, которым управляет пьяный водитель, врезался в две припаркованные машины и уехал.

На площади Гагарина дорожные полицейские увидели автомобиль Hyundai и начали его преследование. На пересечении улиц Шотмана и Железнодорожной водитель выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Kia.

Полученные повреждения сделали движение автомобиля практически невозможным, нарушительница стала снижать скорость и была задержана следовавшим за ней патрулем.

Водителя отстранили от управления. Нетрезвое состояние девушки было подтверждено освидетельствованием с помощью алкотестера, прибор показал 0,86 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что у автомобилистки нет водительских прав.

В отношении девушки были составлены протоколы за пьяную езду и за оставление места ДТП. Решения суда она будет дожидаться в камере для административно задержанных. // Фото: скриншот видео Sampo.ru