Девушке сделали предложение в автобусе

Автобус выполнял обычный рейс по маршруту из Петрозаводска в Петербург.

Утром 7 сентября на одной из остановок на въезде в Северную столицу в салон зашел молодой человек с букетом цветов и попросил сделать объявление. Об этом сообщается в паблике «Карелавтотранса».

Он отыскал среди пассажиров ту, для которой и было его романтичное послание. Молодой человек сделал ей предложение. Другие пассажиры поддержали пару аплодисментами. // фото freepik.com