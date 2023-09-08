Женщину в Карелии наказали за неправильное содержание кур и кроликов

Житель Карелии в августе написал жалобу на хозяйку личного подсобного хозяйства. Он заявил, что женщина неправильно содержит кур, кроликов и мелкий рогатый скот, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства выехали с проверкой и действительно обнаружили нарушения.

В частности, окна, двери и вентиляционные отверстия в помещении для кур не были оборудованы рамками с сеткой. Это необходимо делать, чтобы избежать залета диких птиц и риска распространения птичьего гриппа.

Навоз мелкого рогатого скота складывали на площадке для выгула вдоль забора. Сваливали прямо на грунт, не имевший твердого покрытия. Это запрещено, навоз нужно убирать и складывать в навозохранилищах или площадках для хранения и обеззараживания.

Владелицу хозяйства привлекли к административной ответственности, вынесли ей предупреждение и обязали устранить нарушения. // фото: Cparks/pixabay.com