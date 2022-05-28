Девочка-подросток обворовала знакомого в Карелии

В Кондопоге вынесен приговор 17-летней девушке, которую обвиняли в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что подросток в августе 2021 года получила доступ к телефону своего знакомого и перевела себе без разрешения 27 тысяч рублей со счета мужчины.

Кондопожский городской суд назначил девушке наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Фото: pixabay.com/SplitShire