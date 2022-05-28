Двое водителей подрались на дороге в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске на улице Лыжной подрались два водителя. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля на светофоре подошел к другой машине и начал активную дискуссию со вторым автомобилистом. Тот выскочил из автомобиля, началась драка.

Спустя минуту оба автомобилиста уселись по свои местам и продолжили путь. Фото: скриншот видео Sampo.ru