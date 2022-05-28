Похитителей колес задержали во дворе в Петрозаводске

Сотрудникам ППС Петрозаводска удалось раскрыть кражу по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В одном из дворов полицейские заметили двух мужчин, которые катили колеса от грузового автомобиля. Горожане возрастом 30 лет и 42 года сознались в том, что сняли колеса с полуприцепа, чтобы продать их и добыть денег на алкоголь.

Похищенное имущество было изъято. Подозреваемых доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay.com/fsHH