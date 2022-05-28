Грабеж в Петрозаводске раскрыли по горячим следам

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о грабеже, совершенном в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, один из посетителей магазина открыто похитил бутылку водки и скрылся. Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили подозреваемого - мужчину 1987 года рождения. Вскоре он был задержан.

После прохождения медицинского освидетельствования мужчину доставили в специальное помещение для задержанных. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения на него составлен административный протокол. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фото МВД по РК