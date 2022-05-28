Автоледи сбила мужчину в Карелии

Вечером 27 мая в Кондопоге автомобиль сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 19 часов у дома №148 по улице Советов. Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 37-летней женщины совершил наезд на 40-летнего мужчину.

В результате аварии пешеход получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: pixabay.com/fsHH