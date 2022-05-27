Батареи в квартирах костомукшан лопнули из-за сбоя на котельной

Коммунальная авария произошла на севере Карелии за несколько дней до окончания отопительного сезона.

В домах костомукшан прошлой ночью лопнули батареи. Газета «Новости Костомукши» сообщает о нескольких десятках батарей отопления. В некоторых квартирах не выдержали оба радиатора.

Из-за лопнувших батарей пострадали не только владельцы квартир, где они были установлены, но и соседи.

На официальной странице органов местного самоуправления несчастье, неожиданно свалившееся на голову жителей, объяснили сбоем на котельной.

«26 мая 2022 г. в результате сбоя в работе технологического оборудования на котельной произошел скачок давления теплоносителя, что привело к нештатным ситуациям в работе. Администрация держит данный вопрос на контроле. Начата совместная проверка. О результатах сообщим дополнительно»,

- сообщается в официальном паблике властей.

По сообщению «Новости Костомукши», подобная авария произошла в Костомукше около 15 лет назад.

На днях в Медвежьегорске вонючая вода из канализации затопила квартиру женщины на первом этаже. (фото на главной pixabay.com, PIX1861, vk.com)