Автомобиль снес пешехода в центре Петрозаводска

Молодого мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске.

Авария произошла 27 мая в 17:20 на перекрестке улиц Горького-Анохина. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения CityLink.

По сообщению подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», мужчина выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в это время автомобили двигались на «зеленый».

Один автомобиль замедлился, пропуская пешехода, но молодой человек угодил под колеса другой машины. От удара о передний бампер его отбросило на асфальт, сбитый смог подняться на ноги. (фото скриншот)