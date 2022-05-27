Возгорание в лесу заметили с самолета, с пожаром справились десантники

В 23 километрах от поселка Пенинга в Муезерском районе случился лесной пожар. Возгорание в труднодоступном месте заметили с самолета авиалесоохраны днем 26 мая.

На место возгорания выехала группа пожаротушения. Пять десантников-пожарных потушили возгорание, рассказали в региональном Минприроды. Площадь пожара составила 0,9 гектара. В качестве возможной причины случившегося рассматривается переход огня с полосы отвода железной дороги.

Сейчас леса Карелии с воздуха осматривают три самолета «Цессна». В Карелии с начала сезона в лесах возникло пять лесных пожаров на площади 7,2 га. В 2021 году за аналогичный период было зафиксировано 12 лесных пожаров на площади 42,2 га. Жители и гости республики могут сообщить о возгорании в лесу по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны 8814-2-55-55-80. (фото Минприроды РК)