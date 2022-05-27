Опубликовано видео момента столкновения мотоцикла и автобуса

Мотоцикл «Кавасаки» и автобус «Волжанин» столкнулись в Костомукше накануне вечером. Момент жесткой аварии запечатлел видеорегистратор в автобусе. Запись опубликовал паблик «64 параллель онлайн».

Все произошло, когда «Волжанин» совершал разворот. В этот момент в него влетел мотоцикл. «Кавасаки» упал на бок, пролетел по асфальту и отлетел в дорожный знак. В результате жесткого ДТП пострадал байкер, 1977 года рождения. Госавтоинспекци организовала проверку. (фото скриншот)