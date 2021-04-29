Детские сады в Петрозаводске будут работать с 4 по 7 мая

Дошкольные учреждения в Петрозаводске будут работать с 4 по 7 мая исходя из высказанной родителями потребности, сообщили сегодня в администрации города. Губернатор рекомендовал детским садам «при выявлении на основе проведенного анализа ситуации потребности в работе в период с 4 по 7 мая 2021 года организовать соответствующий режим функционирования».

«Садики будут открыты для детей, «оба родителя или единственный родитель (законный представитель) которых осуществляют в указанный период профессиональную деятельность в организациях (предприятиях) на основании локальных актов»,

- говорится в сообщении мэрии. Иными словами родители, которые работают 4,5, 6 и 7 мая смогут отправить своего ребенка в сад.

В мэрии пояснили, что во всех дошкольных организациях Петрозаводска был проведен опрос родителей. Каждое учреждение определило для себя график работы. Чиновники рекомендовали родителям задавать интересующие вопросы руководителям образовательных организаций.

Напомним, школы с 4 по 7 мая работать не будут. Если с 4 по 7 мая в учреждении были запланированы всероссийские проверочные работы, то их перенесут. Проведение итогового сочинения (изложения) для тех, кто не смог его написать по уважительной причине в основное время, перенесено на 12 мая. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявлены выходными. Они соединяют майские праздники. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. (фото tvernews.ru)