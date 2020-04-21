Десять поселений получат более полумиллиона рублей на благоустройство

В Карелии десять поселений, реализовавших наибольшее количество проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, получат субсидии в размере 560 тысяч рублей. Такое решение принял глава республики.

Субсидии получат поселок Боровой, село Крошнозеро, Деревня Мегрега, поселки Новая Вилга, Хелюля, Эссойла, села Янишполе и Деревянное, а также Медвежьегорск и Суоярви, сообщает пресс-служба главы. Деньги будут выделены каждому поселению на реализацию социально значимых инициатив по благоустройству муниципального образования и развитию территорий.

Программа поддержки местных инициатив действует в республике в течение шести лет. За это время было реализовано 320 проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры. Десять перечисленных поселений за время существования программы успешно реализовали по 5-6 проектов.