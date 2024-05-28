Деревянная постройка полыхала на севере Карелии

В Беломорске тушили пожар в бане на берегу водоема. Огненное ЧП произошло 28 мая на улице Флотская набережная.

Огонь охватил постройку, была угроза распространения огня на соседнее строение.

В ликвидации пожара участвовало 6 человек личного состава Беломорской пожарной части на двух пожарных автоцистернах, также начальник отряда и оперативный дежурный. Никто не пострадал. Причину и виновных устанавливают. // фото VK-паблик «ОПС по Беломорскому району»