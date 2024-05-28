Спасатели дважды тушили загоревшийся мусор в карельском поселке

Мусор дважды полыхал в Пряже в течение 28 мая. Сигналы к пожарным поступали с разницей в минуту. В одном случае полыхало опасно вблизи столба с проводами.

Первый сигнал о возгорании в районе улицы Речная поступил огнеборцам во вторник в 16:22. Горел мусор.

В 16:23 сообщали о полыхающем мусоре на Гористой улице, с пожаром справились к 16:38. // фото VK-паблик «ОПС по Пряжинскому району»