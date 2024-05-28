Вода в двух десятках домов пропала из-за «фонтана» на Краснофлотской

28 мая на Краснофлотской улице в карельской столице забил настоящий фонтан. Струя высотой с дом била мощно прямо с проезжей части. Видеоролики с места коммунального ЧП появились в соцсети. Впоследствии появилось сообщение о том, что в ряде домов «перекрыли» горячую воду. О том, что два этих происшествия связаны между собой, подтвердила сити-менеджер Инна Колыхматова.

«Сегодня на Краснофлотской улице произошел прорыв на тепловых сетях, по которым в межотопительный сезон подается горячее водоснабжение. Бригады устраняют последствия. До утра горячее водоснабжение будет восстановлено»,

- отчиталась глава Петрозаводска и приложила видео со своим подчиненным - председателем комитета ЖКХ Борисом Лоскутовым.

Со слов чиновника «вырвало» воздушник на системе теплоснабжения, под отключение попало около 20 домов на набережной Варкауса, улицам Бесовецкой, Мелентьевой. Подачу горячей воды обещают восстановить до утра. // фото скриншот видео VK-паблика «Подслушано в Птз»