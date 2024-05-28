Горячую воду отключили в ряде домов из-за аварии

Ряд домов в Петрозаводске сегодня вечером остался без горячей воды. Специалисты устраняют повреждение на сетях. Работы могут затянуться до 23 часов.

По сообщению ЕДДС, воду отключили в 17:00. В зону отключения попали следующие адреса: ул. Бесовецкая, 17; ул. Мелентьевой, 1; ул. Зайцева, 8, 9-А, 10, 14, 15-А, 17, 21, 21-; наб. Варкауса, 21, 23, 25, 25 к.1, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 29, 29 к. 1, 33.

Напомним, в Петрозаводске сегодня из-под земли забил фонтан. // фото freepik.com