28 мая 2024, 17:45
Мину обнаружили при ремонте дороги в Карелии
Минеров вызвали дорожники из-за найденного в Муезерском районе боеприпаса
Во время ремонта региональной дороги «Подъезд к п.Ондозеро» в Муезерском районе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщили в карельском Управтодоре.
«Эхо войны» нашли рабочие подрядной организации ВАД.
На место вызвали спасателей и минеров. В управлении добавили, что мина сохранилась почти полностью. // фото VK-паблик «Управтодор РК»