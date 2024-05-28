Мину обнаружили при ремонте дороги в Карелии

Во время ремонта региональной дороги «Подъезд к п.Ондозеро» в Муезерском районе обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщили в карельском Управтодоре.

«Эхо войны» нашли рабочие подрядной организации ВАД.

На место вызвали спасателей и минеров. В управлении добавили, что мина сохранилась почти полностью. // фото VK-паблик «Управтодор РК»