Депутаты не стали ограничивать присутствие граждан на своих заседаниях

Законопроект, который предлагал ограничить присутствие граждан на заседаниях Законодательного собрания Карелии, не нашел поддержки у депутатского корпуса. Об этом сообщает журналист нашего портала и зала заседаний ЗС РК.

Напомним, скандальный законопроект внесли два депутата – коммунист Валерий Шоттуев и единоросс Леонид Лиминчук. Подробнее об этом читайте в нашем материале: «Депутаты Заксобрания Карелии хотят защититься от лишних граждан».

Дискуссия вокруг него вызвал бурю эмоций среди депутатов на заседании. Депутат от «Единой России» Андрей Мазуровский отметил, что раньше карельский парламент был образцом либерализма. Преддоженные поправки он назвал абсурдными. По его словам, они создадут бюрократические препоны для граждан, которые бы хотели попасть на заседание ЗС РК. В частности, гражданину предписывается по новому регламенту подать заявку до 12 часов дня, предшествующего заседанию.

Депутат от «Справедливой России» Александр Федичев назвал документ позорным и предположил, что это месть «Единой России» за акцию с туалетной бумагой. По его мнению, некоторые депутаты боятся своих избирателей.

Лиминчук пытался обвинить коллег в том, что они не в состоянии прочитать документ. Он пытался представить ситуацию так, что его поправки не вводят ограничения, а просто наводят порядок.

Ему напомнили, что граждане и так не стоят в очереди в ЗС РК и его поправки вызовут недоверие к депутатам, которые пытаются закрыться от избирателей. В итоге законопроект не набрал нужное количество голосов. 9 – за, 7 – против. Граждане по-прежнему смогут свободно посещать ЗС РК, предъявляя на входе свои документы. Попытка Лиминчук и Шоттуева ограничить возможности граждан лично наблюдать за происходящим с треском провалилась.