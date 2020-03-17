Заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова ушла со своей должности

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова ушла со своего поста. В городской администрации она отвечала за ЖКХ и руководила соответствующим комитетом.

Информацию о своем увольнении Юлия Мизинкова подтвердила порталу «Петрозаводск говорит».

Она сказала, что ушла по своему желанию, и это было ее решение. Отставка не связана с переходом на новую работу, хотя предложения от потенциальных работодателей уже есть, сообщила Мизинкова.

До того, как возглавить сферу городского ЖКХ, Юлия Мизинкова руководила экологическим отделом мэрии. Отметим, что в прошлом году карельские журналисты наградили ее за открытость в общении со СМИ.