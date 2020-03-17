17 марта 2020, 14:19
Заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова ушла со своей должности
Руководитель городского комитета ЖКХ написала заявление по собственному желанию
Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова ушла со своего поста. В городской администрации она отвечала за ЖКХ и руководила соответствующим комитетом.
Информацию о своем увольнении Юлия Мизинкова подтвердила порталу «Петрозаводск говорит».
Она сказала, что ушла по своему желанию, и это было ее решение. Отставка не связана с переходом на новую работу, хотя предложения от потенциальных работодателей уже есть, сообщила Мизинкова.
До того, как возглавить сферу городского ЖКХ, Юлия Мизинкова руководила экологическим отделом мэрии. Отметим, что в прошлом году карельские журналисты наградили ее за открытость в общении со СМИ.