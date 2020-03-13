Россыпнов избавился от приставки ио и стал министром строительства

Глава республики Артур Парфенчиков назначил Виктора Россыпнова новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карелии. Соответствующий указ подписал руководитель республики. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства региона.

С 11 марта Россыпнов избавился от приставки ио и стал членом правительства республики.

С 10 января 2020 года Виктор Россыпнов исполнял обязанности министра строительства республики, до этого он был начальником КУ РК «Управление автомобильных дорог РК».

Фото: пресс-служба правительства РК