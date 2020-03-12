Министр строительства признал потерпевших обманутыми дольщиками

В марте 2020 года Верховный суд Карелии вынес принципиальное для 39 карельских семей решение, встав на сторону граждан, которые около восьми лет назад вложили свои деньги в строительство многоквартирного дома в Петрозаводске на улице Сегежская, 10. Суд признал незаконным отказ Минстроя РК признать потерявших деньги граждан обманутыми дольщиками и обязал министерство вновь рассмотреть заявления граждан.

Министр строительства Виктор Россыпнов рассказал, как он воспринял решение Верховного суда РК и что уже сделано, чтобы восстановить нарушенные права граждан.

Главная проблема заключалась в том, что потерявших деньги граждан Минстрой РК

отказывался признать обманутыми дольщиками из-за того, что они являлись членами ТИЗ «Каменный бор» (товарищество индивидуальных застройщиков) и не заключали договор о долевом строительстве. По этой причине граждане не попали в реестр обманутых дольщиков, и, как следствие, дом на Сегежской не включили в Единый реестр проблемных объектов. Суд посчитал, что по своей правовой природе договор о долевом строительстве идентичен тому, что заключали граждане с председателем ТИЗ «Каменный бор».

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал, что уже подготовлено и направлено обращение в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства о включении дома на Сегежской в список проблемных объектов. Он напомнил, что осенью 2019 года был упразднен реестр обманутых дольщиков. Включение в реестр проблемных объектов фактически единственный для граждан шанс вернуть деньги за недостроенную квартиру или добиться, чтобы брошенное здание достраивалось за счет государства.

- Я изучил решение Верховного суда РК. Как юрист могу сказать, что в любом случае решение суда мы будем исполнять, согласны мы с ним или нет. Логика суда мне ясна. Я согласен с выводом суда о том, что неважно, как называется документ — договор купли-продажи, договор инвестирования или как-то по-другому, но это не влияет на суть правоотношений между гражданами и застройщиком.

Безусловно, при строительства были допущены нарушения со стороны застройщика, а процедуры, которые регулируют закон о долевом строительстве, соблюдены не были. Я готов позднее прокомментировать, какие из предъявленных к Минстрою РК претензий были, с моей точки зрения, обоснованы, а какие нет, - сказал Россыпнов.

Теперь, по его словам, остается только ждать реакции фонда, от которого зависит, попадет ли дом на Сегежской в реестр проблемных объектов.