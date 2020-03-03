Верховный суд Карелии встал на сторону обманутых дольщиков

2 марта 2020 года Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу Министроя Карелии. Министерство попыталось отменить решение Петрозаводского городского суда, вынесенное в пользу граждан, вложивших деньги в строительство, но так и не дождавшихся жилья. Фактически речь шла о последней надежде почти сорока семей, в которой карельский Минстрой почему-то упорно пытается им отказать.

История возведения дома в Петрозаводске на улице Сегежская, 10 тянется уже около восьми лет. Точнее последние несколько лет справедливо говорить не о строительстве, а о разрушении недостроенного брошенного дома, в который вложили свои деньги 39 семей. Они должны были отпраздновать новоселье еще в начале 2016 года, но до сих пор ходят по судам, пытаясь добиться справедливости.

С самого начала строительство дома на улице Сегежская не было безупречным. Земельный участок был выделен Товариществу индивидуальных застройщиков «Каменный бор». По документам, здесь должен был появиться 10-квартирный блокированный жилой дом. Но председатель ТИЗ «Каменный бор» Алексей Малынов «размахнулся» на 39-квартирный дом, естественно, получив от будущих собственников внушительные суммы. В то время существовал пробел в законодательстве, позволявший под предлогом реконструкции возвести в зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами более солидное строение. Видимо, Малынов рассчитывал, что в ходе строительства ему удастся воспользоваться этой уловкой. Но правила землепользования и застройки были изменены и сделали невозможным провести подобную «реконструкцию».

Многочисленные контролирующие органы, обязанные следить за строительством, ничего противозаконного не замечали до тех пор, пока не стало слишком поздно. Граждане остались и без жилья, и без денег. Их попытки найти законные механизмы достроить дом, ни к чему не привели. В отношении Малынова были возбуждены уголовные дела, вынесены обвинительные приговоры. Но для граждан ситуация принципиально не изменилась. Дом продолжает разрушаться, а шансы достроить здание или получить компенсацию с каждым годом становятся все более призрачными.

Единственный относительно надежный выход для лишившихся денег граждан связан с официальной процедурой включения недостроенного дома в Единый реестр проблемных объектов. Но для этого необходимо было сначала попасть в региональный реестр обманутых дольщиков. Летом 2019 года пострадавшие обратились в Минстрой Карелии, с тем чтобы их признали обманутыми дольщиками. Однако в министерстве гражданам отказали, и тем пришлось идти в суд.

Петрозаводский городской суд встал на сторону граждан, признал их обманутыми дольщиками, а отказ министерства посчитал незаконным.

В течение месяца суд обязал Минстрой включить граждан в реестр обманутых дольщиков.

Однако пока шли судебные разбирательства, изменись правила. В конце сентября 2019 года функции по ведению реестра обманутых дольщиков у карельского Минстроя забрали. В России была создана единая информационная система жилищного строительства, в которой были объединены региональные списки по обманутым дольщикам. На основании этой информации был сформирован Единый реестр проблемных объектов, в который попали всего пять домов, расположенных на территории Карелии. Дом на Сегежской, 10, естественно, оказался «за бортом».

В Минстрое РК тот факт, что у регионов забрали функции по ведению реестра, попытались использовать для отмены судебного решения, обратившись в Верховный суд РК.

Представитель Минстроя Карелии заметила в суде, что при подаче заявлений в министерство граждане не представили платежные документы, подтверждающие факт оплаты за квартиры. В министерстве усомнились в легитимности договоров, где стояла расписка о получении денег с граждан. Представитель министерства утверждала, что теперь, когда сформирована единая информационная система, «завести» туда новую информацию Минстрой не может.

Согласно этой логике, получалось, что за незаконный отказ Министроя включить граждан в реестр обманутых дольщиков само министерство никакой ответственности не несет. И что при этом делать гражданам, оставшимся без жилья, чиновникам, похоже, не интересно. Представитель министерства твердила на суде, что теперь у республиканского ведомства нет возможности включить дом на Сегежской в реестр проблемных объектов. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Даже если это опоздание произошло по вине чиновников.

- Судебные акты являются письменными доказательствами по настоящему спору. Данными судебными актами было установлено, что каждый из истцов самостоятельно заключил договор по правовой природе аналогичный договору долевого строительства… В каждом из договоров имеется отметка о получении ТИЗ «Каменный бор» денежных средств,

- сказал во время судебного заседания представитель потерпевших Александр Дегтев.

Он напомнил, что суды уже признали за гражданами, которые приобрели квартиры в многострадальном доме, право собственности на долю в незавершенном строительстве. Дегтев недоумевал, почему в министерстве в качестве доказательства оплаты признают только банковскую квитанцию или платежное поручение. Хотя, настаивает адвокат, таким доказательством может служить любое, не запрещенное законодательством письменное подтверждение.

- То, что указанные граждане являются… обманутыми дольщиками, на наш взгляд, носит очевидный характер, о чем говорят, допустим, доказательства из уголовных дел и иные доказательства по делу, - отметил Александр Дегтев.

По поводу того, как теперь чиновникам исправлять допущенные ошибки, адвокат напомнил, что на момент подачи заявлений именно карельский Минстрой вел реестр обманутых дольщиков и должен был принять решение о включении потерпевших в реестр. Он не согласен с позицией ответчика, представитель которого, ссылаясь на «утраченную функцию», говорит о том, что на этом основании нельзя признать незаконным отказ министерства.

- Орган может изменить то решение, которое принял незаконно. В этом случае лица, доказавшие, что должны находиться в указанном реестре, смогут обращаться в компетентные организации, которые ведут реестр проблемных объектов. По крайней мере, у нас будут судебные акты, доказывающие нахождение в реестре обманутых дольщиков, - предложил адвокат выход из непростой ситуации, созданной чиновниками Минстроя.

Верховный суд Карелии, по существу, оставил решение Петрозаводского городского суда без изменений, тем самым подтвердив, что отказ Минстроя был незаконным. Одновременно суд обязал министерство в течение месяца снова рассмотреть заявления граждан, чьи права были нарушены при строительстве дома на улице Сегежская, 10.

В чем разница? Суд первой инстанции просто обязал включить граждан в реестр обманутых дольщиков. Верховный суд РК, понимая, что законодательство изменилось, не стал жестко определять, какие действия должны предпринять чиновники Минстроя, чтобы исправить ситуацию и помочь гражданам добиться включения дома на Сегежской в реестр проблемных объектов. Но то, что исправлять ситуации нужно, логично вытекает из судебного акта.

В конце февраля в Арбитражном суде РК вновь было отложено заседание по еще одному проблемному дому в районе микрорайона Новый Сайнаволок, который, в отличие от здания на Сегежской, попал в Единый реестр проблемных объектов. Иск о признании застройщика - ООО «Малоэтажное строительство» - банкротом подал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В перспективе фонд должен определить, что делать с домом — достраивать или выплатить потерпевшим компенсацию. Правда, начать работу с домом фонд может только после того, как будет назначен арбитражный управляющий, кандидатуру которого никак не могут подобрать.

Почему я об этом вспомнила? Интересно, что на заседании Арбитражного суда РК никто из представителей карельского Минстроя не появился. Между тем, если будет запущена процедура достройки дома, то в нем будет обязан принять участие недавно созданный региональный фонд защиты прав дольщиков, работу которого курирует карельский Минстрой. Но в Минстрое к решению судьбы обманутых дольщиков в микрорайоне Новый Сайнаволок особого интереса не проявляют. Зато в ведомстве есть и силы, и время, и специалисты для того, чтобы попытаться через суд лишить последней надежды несколько десятков семей из недостроенного дома на Сегежской. Ведь очевидно, что единственный реальный выход для них — это добиться включения дома в реестр проблемных объектов.

К карельскому Минстрою и раньше было немало претензий. Не раз случалось, что беды на ниве строительства возникали либо из-за некомпетентности чиновников, либо из-за глухого равнодушия к судьбам граждан, либо из-за нежелания вмешиваться в сложную ситуацию. Работа любого ведомства, конечно, зависит от руководителя. Недавно министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК возглавил Виктор Россыпнов. Возможно, ему удастся переформатировать работу ведомства так, чтобы желание отделаться от граждан, не по своей вине попавших в переплет, перестало быть главной «движущей силой». С моей точки зрения, на сегодня — это самая главная задача.