Депутаты Заксобрания Карелии поддержали поправки в Конституцию

Карельский парламент, как и ожидалось, почти единогласно поддержал президентские поправки к Конституции (28 за, 2 против). Тем не менее дискуссия получилась острой и далеко не все депутаты считают, что поправки в Конституцию будут способствовать позитивным переменам, передает журналист нашего портала из зала заседаний ЗС РК.

Особенно резко выступила депутат от «Яблока» Эмилия Слабунова, которая уверена, что затеянная процедура изменения Конституции лишь ширма для обеспечения несменяемости власти.

«Законопроект является открытым посягательством на основы конституционного строя»,

– сказала она.

По ее словам, все те социальные поправки, которые предложено включить в Конституцию, давно закреплены законом.

Обсуждение поправок внесло разлад в ряды коммунистов. Депутат Шоттуев предложил поддержать поправки. После этого руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов сказал, что выступление Шоттуева не является позицией фракции, а сам Шоттуев не рассматривается как член фракции. Руководитель КПРФ сказал, что фракция не поддерживает изменение Конституции и воздержится от голосования.

С яркой и местами забавной речью выступил Леонид Лиминчук, для которого голосование за поправки является исторической миссией. Он обрушился с критикой на партию «Яблоко», которая, по его мнению, взяла на себя роль «верховного судилища».

«Но Бог им судья. И хорошо, что Бог появился в Конституции, потому что, как бы к этому кто ни относился, я верю, что мы сегодня примем правильное решение. Нам кто-то сверху помогает. Помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее»,

– считает Лиминчук.

Он, правда, не объяснил, как приход Бога в Конституцию сочетается с другой поправкой – признанием РФ правопреемником СССР, где с Богом боролись на протяжении семи десятилетий.

Депутат «Справедливой России» Виктор Степанов предложил дождаться 22 апреля и подчиниться мнению народа.

Фото с karel.aif.ru