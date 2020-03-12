Депутат Петросовета высказался о возведении детсада в Каменном бору

Еще в 2012 году на публичных слушаниях граждане единогласно проголосовали за строительство детсада в зоне Каменного бора

Решение строительства детсада законное и заверено самими горожанами. Однако, в последнее время жители близлежащих домов стали негодовать, что неожиданно началось строительство. Администрация Петрозаводска провела консультации с Министерством имущественных и земельных отношений. Было высказано решение, что за те федеральные деньги, что выделены Петрозаводску, невозможно изыскать иной земельный участок, который не подпадал бы под санитарно-защитные зоны или под мероприятия выкупа каких либо промышленных предприятий.

«С сентября 2019 года я представляю интересы одного из избирательных округов микрорайона Ключевая (избирательный округ №8) в Петрозаводском городском Совете. Ежемесячно провожу встречи с избирателями и регулярно поступает от граждан один и тот же вопрос нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях микрорайона Ключевая»,

– высказалась о проблеме депутат Петросовета Екатерина Реутова.

