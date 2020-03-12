Жителей Карелии научат основам SMM

Жителей Карелии приглашают на занятие по основам SMM (Social Media Marketing) в рамках проекта Skill School.

Занятие состоится в субботу, 14 марта, в в 16:00 в Национальной библиотеке Карелии. Лектор встречи – официальный партнер «ВКонтакте», человек-таргетолог Валерий Пудовкин, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Чтобы пройти на занятие по теме «SMM-стратегия, или Основы продвижения в социальных сетях», потребуется предъявить читательский билет.

Маркетинг в социальных сетях - это полноценный маркетинг, а не только продвижение через различные социальные платформы. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний или бренда и решения других бизнес-задач.

Инструментами SMM являются ведение блога в соцсетях, информационные сообщения в различных сообществах, общение в комментариях, работа с форумами, скрытый маркетинг, прямая реклама и вирусный маркетинг, мониторинг позитивного и негативного фона, оптимизация медиапространства.

Фото: crpp.ru