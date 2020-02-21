Депортирован водитель, возивший под наркотиками людей в Петрозаводске

26-летнему водителю маршрутного автобуса, отстраненному в конце январе сотрудниками ГИБДД от управления в состоянии наркотического опьянения, судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления сроком на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Помимо этого, за потребление наркотических средств без назначения врача, как к гражданину иностранного государства, молодому человеку судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Сегодня судебными приставами исполнено решение суда и мужчина покинул нашу страну.

Напомним, инцидент произошел в конце января. Во время рейда «Безопасный автобус» сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус с пассажирами. Водитель вел себя странно. Его направили на освидетельствование, которое и показало, что он употребил наркотики.