Принявшего наркотики водителя автобуса сняли с рейса в Петрозаводске

В Петрозаводске во время рейда «Безопасный автобус» сотрудники ДПС остановили автобус с пассажирами, который двигался по маршруту. Инспекторы обратили внимание на несколько странное поведение водителя. Мужчину, 1994 года рождения, направили на освидетельствование, которое показало, что тот находится в состоянии наркотического опьянения, сообщает «МВД Медиа».

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

В отношении транспортной компании также возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.32 КоАП РФ за допуск к работе водителя в состоянии опьянения.