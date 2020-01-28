28 января 2020, 19:10
Сегежанин, угрожавший сотруднице полиции убийством, пойдет под суд
Мужчина, отправлявший сообщения с угрозами в одной из соцсетей, признал свою вину
32-летнего жителя Карелии могут оштрафовать за несдержанность в отношении представительницы правоохранительных органов Сегежского района. Мужчина угрожал сотруднице полиции убийством, пообещав причинить вред ее здоровью, сообщили в Следкоме.
«По версии следствия, обвиняемый, используя мобильный телефон имеющий доступ к сети Интернет, через социальную сеть вступил в диалог с сотрудником полиции, разместив в адрес ее подчиненной угрозы убийства и причинением вреда здоровью, в связи с производством предварительного расследования»,
- уточнили в пресс-службе СУСК по Карелии.
Уголовное дело в отношении мужчины могут прекратить - соответствующее ходатайство уже направлено в суд. По словам сотрудников Следкома, сегежанин признал свою вину.