Мошенники обманули пенсионерку из Карелии, пытавшуюся подзаработать

Очередной случай дистанционного мошенничества зарегистрирован в Карелии. На этот раз жертвой преступников стала 68-летняя жительница Сегежи. Женщина рассказала в полиции, что у нее похитили 29400 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оперативники выяснили, что в конце 2019 года пенсионерка решила финансово помочь своему внуку. Для этого она нашла в Интернете компанию, которая якобы предоставляла брокерские услуги. Начав играть на бирже, сегежанка потратила все свои накопления, но не остановилась. Она решила разыскать в Интернете способ вернуть свои деньги. Найдя компанию, которая обещала возврат средств, потраченных на бирже, женщина оформила заявку и оставила контактные данные.

После этого с ней связался персональный менеджер. Он уже знал достаточно личной информации, которую женщина предоставила самостоятельно. Без труда телефонный менеджер убедил сегежанку сообщить ему полные реквизиты банковской карты, а также посоветовал установить на телефоне одну программу.

Правда, как выяснилось позднее, эта программа не ведет контроль за возвратом денег, а предназначена для удаленного управления телефоном. Таким образом мошеннику удалось перевести 29 400 рублей с банковского счета пенсионерки на другой счет.