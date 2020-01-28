Сильные снегопады обрушатся на Карелию

По данным Карельского гидрометцентра, вечером 28 января и ночью 29 января в южных и центральных районах республики ожидаются сильные снегопады. В зону действия неблагоприятного явления попадут десять районов - Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский.

МЧС по РК предупреждает, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112, в случае пожара с мобильного телефона по номеру 101, со стационарного телефона 01», - напомнили в МЧС.