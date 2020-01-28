Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС в Петрозаводске

В минувшую субботу ранним утром в одном из микрорайонов Петрозаводска сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Быстро выяснилось, что 52-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако, терять права он совершенно не хотел.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, при оформлении документов петрозаводчанин неоднократно предлагал сотрудникам полиции «решить проблему на месте». Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, мужчина не оставлял попыток уйти от административной ответственности. В какой-то момент он достал из портмоне купюру номиналом 5 000 рублей и положил ее на подлокотник. Патрульными на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения составлен административный протокол. Кроме того, ему инкриминируется дача взятки. Максимальная санкция по части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.