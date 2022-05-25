День Петрозаводска посвятят петровской эпохе

В этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра Первого. Юбилейной дате посвящены патриотические, культурные, спортивные, образовательные мероприятия. День города Петрозаводска, который отмечают в последнюю субботу июня, решили также посвятить петровской эпохе, сообщили в мэрии. В этом году праздник состоится 25 июня.



На Онежской набережной будут работать тематические площадки. Горожане и гости столицы Карелии увидят представления, посвященные первому российскому императору, узнают о традициях судостроения, музыкальной и танцевальной культуре эпохи, ремесленном искусстве. А выпускники побывают на «Петровском балу».



Торжества будут проходить во всех городах России, основанных Петром I. Среди них - Бийск, Липецк, Лодейное Поле, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Петергоф, Петровск, Петрозаводск и Таганрог. Торжества, посвященные эпохе Петра Великого, также пройдут и в День Карелии. (фото ru.wikipedia.org)