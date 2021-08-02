02 августа 2021, 21:14
Дайверов просят помочь в поисках пропавшего на озере мужчины
Поиски пропавшего 43-летнего мужчины будут вестись утром 3 августа в Сегежском районе
На Выгозере в Сегежском районе пропал 43-летний мужчина. Во вторник на поиски Вячеслава Лапухина отправятся водолазы. Об этом сообщает паблик водолазной группы «Добротворецъ».
3 августа в 10:00 участники поисков осмотрят акваторию водоема. Также для поисков без вести пропавшего требуются судоводитель с лодкой; оператор эхолота-структурсканера со своим оборудованием; дайверы с полным комплектом снаряжения для погружений. (фото vesti.ru)