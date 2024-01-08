Приятные сюрпризы ждали Получателей социальных услуг дома временного проживания поселка Эссойла в канун великого православного праздника. Пожилые люди и инвалиды встретили гостей, которые пришли к ним не с пустыми руками.

Люди, которым так необходима поддержка, добрые слова и внимание, провели предпраздничный день в обществе отца Сергия (настоятеля храма Святителя Николая поселка Эссойла) и неравнодушных эссойльчан.

Активисты продумали все до мелочей. Тепло чувствовалось в душевных словах, в подарках мастериц «Рукодельного домика», которые связали носочки и рукавички. Тепло было за чаепитием, организованным эссойльским женсоветом.

«Как хорошо, что мы вместе, сообща делаем настоящий праздник, для тех, кто нуждается во внимании!»

— считает Ольга Никитина.

Каждому достался теплый подарок от всего сердца. «Дарить всегда приятнее, чем получать», — утверждают в Эссойле. // Фото: Ольга Никитина