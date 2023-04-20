Дачник нашел у себя в огороде в Ленобласти скелет человека

В Ленинградской области пожилой мужчина нашел скелет в своем огороде на дачном участке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 19 апреля в СНТ «Прогресс». 83-летний пенсионер занимался подготовкой огорода к сезону, когда внезапно наткнулся на кости человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Пол погибшего и причины смерти станут известны только после проведения экспертизы.

Напомним, ранее в Ленинградской области женщина приехала на дачу и обнаружила на своем крыльце мумифицированный труп. // Фото: unsplash.com