Женщина нашла на своей даче мумифицированный труп

В Ленинградской области женщина приехала к себе на дачу и нашла на крыльце мумифицированный труп. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел днем 15 апреля в СНТ «Лесное-3». Жительница Колпино приехала на дачу и обнаружила умершего человека. Это женщина, на вид ей было около 50 лет. Личность погибшей устанавливается. При себе у нее нашли мобильник и три тысячи рублей.

Назначены экспертизы, которые должны определить причины смерти человека. // Фото: iz.ru