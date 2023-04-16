Здание кафе и шиномонтажа вспыхнуло на трассе «Кола»

Утром 16 апреля на 121-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 7:20. Вспыхнуло здание, в котором размещались кафе и шиномонтаж. Внутри сооружения все выгорело по всей площади.

Отмечается, что здание является заброшенным. Кафе и шиномонтаж в последние годы не работали. // Фото 47news