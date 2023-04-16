16 апреля 2023, 11:38
Россия

Более семи тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки

Оперштаб объявил о смерти еще 38 жителей страны от ковида

За последние сутки в России выявлены 7094 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 38 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 72 новых инфицированных. В больницы с ковидом никого доставлять не пришлось.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 828 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,76 миллиона. // Фото: unsplash.com

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коронавирус
пандемия
статистика
оперативный штаб
болезнь