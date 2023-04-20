Тело мертвого младенца нашли в мусорном баке в российском городе

В Оренбургской области 22-летняя женщина выбросила тело своего умершего сына в мусорный бак. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 15 апреля жительница города Бузулук обнаружила, что ее четырехмесячный сын умер от заболевания после лечения в домашних условиях. Испугавшись ответственности, женщина избавилась от тела. Она завернула труп в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер, после чего сбежала из города.

Тело мальчика спустя четыре дня обнаружил сотрудник коммунальной службы.

Мать младенца была вскоре обнаружена в Самарской области. С ней проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com