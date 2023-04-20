В Петербурге в качестве эксперимента рассылают электронные повестки

Электронные повестки рассылают в Северной столице. Как пишет «Фонтанка», Петербург присоединился к московскому эксперименту. Пока это тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда заработает Единый реестр воинского учета.

Главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский рассказал, что тестовые повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах. Также прорабатывается вопрос оповещения через СМС.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что рассылаемые призывникам в ходе весеннего призыва электронные повестки не будут иметь юридической силы. Парламентарий объяснял, что тестовые повестки будут рассылаться, чтобы понять, доходят ли они до призывников.

Отметим, что в весеннюю призывную кампанию из Карелии планируют отправить в армию не менее 1100 новобранцев. Призывные комиссии республики будут работать до 15 июля. Военком республики Андрей Артемьев 6 апреля сообщал, что военкомат рассылает электронные приглашения на службу «в экспериментальном варианте».