Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя в мае

Май богат на выходные. В Минтруде России решили напомнить, как будем отдыхать. Дополнительные праздничные выходные ожидают россиян 1, 8 и 9 мая.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая»,

- сообщается в телеграм-канале министерства.

С 6 по 9 мая - выходные, затем трехдневная рабочая неделя с 10 по 12 мая.

Напомним, в мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные: субботу и воскресенье. // фото unsplash.com