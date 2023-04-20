20 апреля 2023, 11:00
Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя в мае
Как будем отдыхать, напомнили в Минтруде РФ
Май богат на выходные. В Минтруде России решили напомнить, как будем отдыхать. Дополнительные праздничные выходные ожидают россиян 1, 8 и 9 мая.
«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая»,
- сообщается в телеграм-канале министерства.
С 6 по 9 мая - выходные, затем трехдневная рабочая неделя с 10 по 12 мая.
Напомним, в мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные: субботу и воскресенье. // фото unsplash.com