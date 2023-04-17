Россиянам напомнили о графике отдыха в мае

В мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные: субботу и воскресенье, напоминает «АиФ». Второй период каникул связан с Днем Победы. Здесь можно отдохнуть четыре дня: с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Отметим, 8 мая, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году», стало нерабочим днем из-за переноса воскресенья, 8 января.

Таким образом, в мае будет 11 нерабочих дней: 1, 6−9 и 13, 14, 20, 21, 27, 28. Восемь из них приходятся на стандартные выходные (суббота, воскресенье) и три — на праздники.

В мае 2023 года праздникам 1 и 9 мая предшествуют нерабочие дни. Следовательно, сокращенных рабочих дней не предвидится. // Фото: kjpargeter / Freepik