17 апреля 2023, 19:28
Из-за ОРВИ в Карелии продолжают отправлять детей на карантин
Заболеваемость вирусными инфекциями в республике снижается
За последнюю неделю в Карелии выявлен 5091 случай заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это на 322 случая меньше, чем неделей ранее. Тем не менее, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 10,2%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Петрозаводске за неделю выявлен 2251 случай ОРВИ и гриппа. Показатели ниже эпидпорога на 28,9%.
Из-за вирусных инфекций на карантин закрыты два класса в школах Петрозаводска и Сегежского района, а также шесть групп в различных детских садах.
Помимо этого, в республике снижается и заболеваемость ковидом. Коронавирус за неделю выявлен у 414 человек. // Фото «Петрозаводск говорит»