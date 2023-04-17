Из-за ОРВИ в Карелии продолжают отправлять детей на карантин

За последнюю неделю в Карелии выявлен 5091 случай заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это на 322 случая меньше, чем неделей ранее. Тем не менее, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 10,2%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Петрозаводске за неделю выявлен 2251 случай ОРВИ и гриппа. Показатели ниже эпидпорога на 28,9%.

Из-за вирусных инфекций на карантин закрыты два класса в школах Петрозаводска и Сегежского района, а также шесть групп в различных детских садах.

Помимо этого, в республике снижается и заболеваемость ковидом. Коронавирус за неделю выявлен у 414 человек. // Фото «Петрозаводск говорит»