В Карелии за объекты благоустройства проголосовали тысячи людей

На платформе 10.gorodsreda.ru продолжается голосование за объекты благоустройства, которое началось в минувшие выходные. Выбор сделали больше пяти с половиной тысяч человек.

В Карелии из 79 объектов, участвующих в голосовании, 40 будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Победителями станут те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов.

«Каждый может выбрать, какую территорию в родном городе или поселке нужно благоустроить. Знаю, многие мои земляки душой болеют за родные города и поселки. Объединяются, обсуждают, готовят и продвигают проекты благоустройства территорий. И это неравнодушие помогает нам преображать парки, скверы, площадки для отдыха и спорта. Друзья, не пропустите! Ищите свои города и поселки, любимые места отдыха и голосуйте за них активнее!»,

- написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, рассказывая о голосовании.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать муниципалитет, ознакомиться с перечнем участвующих в голосовании проектов и выбрать один из них. Голосование третий год подряд проходит на общероссийской платформе. В этом году во всех регионах страны на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов.

«Нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. В голосовании участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки»,

- сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в стране отмечается по-настоящему высокий интерес и желание граждан участвовать в формировании и развитии городской среды.

«Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год. Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить опросы для определения уровня удовлетворенности граждан качеством городской среды в своем городе, в том числе в рамках реализации конкретных проектов. Также планируется запуск дополнительного функционала для сбора предложений от граждан на голосование 2024 года».

Сейчас в разных городах и поселках Карелии уже началось благоустройство мест, за которые жители республики проголосовали в 2022 году. Тогда победителями рейтингового голосования стали 35 проектов из предложенных 67. По всем уже заключены контракты, основная работа будет сделана весной и летом. В прошлом году были благоустроены 14 общественных территорий – парков, скверов и площадей, победивших в голосовании 2021 года. Среди них - Якорный парк и еще шесть объектов в Петрозаводске, берег озера Контокки в Костомукше, городские скверы в Сегеже и Кондопоге.

Всего в России из отобранных в рамках голосования за два предыдущих года 4 493 проектов уже реализовано 2 390.

Организаторами голосования выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. // Фото с сайта 10gorodsreda.ru.