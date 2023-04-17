17 апреля 2023, 15:45
Общество

В Олонце во время работ по газоснабжению повредили водопровод

Жители Олонца возмущены тем, каким образом их дома подключают к газу

В карельском городе Олонец на улице Мичурина проводят газ в три частных дома. Как рассказывают местные жители в паблике "Чтобы лучше было жить", в результате работ водопровод поврежден в семи местах. Подписчики сообщества пишут, что такое же халатное отношение к делу было проявлено и на других улицах, где велось подключение к природному газу. 

"Очень хочется, чтобы специалисты администрации просто прогулялись по улицам Мичурина-Егорова-Звездиной. Может совет бы дали, как нам попадать на работу и обратно домой..."

"И войны не надо..... Прости Господи! Самый интересный вопрос - когда это безобразие превратится в нормальную дорогу?"

 

"Такое впечатление, что копали по принципу русской рулетки: попадем в водопроводную трубу, или, авось, пронесет!" 

"На Мичурина копают, а на Ленина, 5 этаж нет воды. Ну и бардак, когда все это закончится?!"

Жители Олонца сомневаются, было ли у строителей разрешение на производство работ со схемой водопроводных сетей. 

 


 

Много жалоб поступает от олончан с улиц Совхозной, Володарского, Звездиной. Дороги перерыты, текут реки воды. 

Картина после работы строителей удручающая. В Олонце надеются, что после проведения работ все восстановят и приведут в порядок. // Фото: паблик "Чтобы лучше было жить". 

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Метки: 
новости Карелии
Олонец
Газпром
природный газ