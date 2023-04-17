Галерею героев в Петрозаводске приведут в порядок по гарантии

Поврежденные элементы Галереи героев в Петрозаводске будут восстановлены по гарантии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Городские власти начали инспектировать прошлогодние объекты благоустройства. При выявлении замечаний подрядчики будут обязаны исправлять их по гарантии. Одним из таких объектов стала Галерея героев.

Все работы на этом объекте должны завершиться до Дня Победы. Обследование других территорий продолжается. // Фото мэрии Петрозаводска