Наводнение в Петрозаводске: сразу из нескольких люков течет вода

17 апреля практически каждый час в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступают сигналы о течи воды и нечистот из люков. Информация передается для проверки и принятия мер в АО "ПКС-Водоканал", сообщают в ЕДДС. Количество однотипных обращений пугает горожан.

Рано утром в ЕДДС поступило обращение от петрозаводчан, проживающих по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 16б. Течь из канализационного колодца по проезжей части.

В районе обеда поступил сигнал с ул. Калинина, д. 54. Течь воды из люка на проезжей части.

Чуть позже принято обращение с ул. Чапаева, д. 12, с торца дома со стороны ул. Суоярвская, течь воды из колодца на проезжую часть.

Напоминаем, что Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска работает круглосуточно, принимает звонки по телефону 051. // Фото: vk.com.